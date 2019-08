Jetzt wird es eng für die Bullen. Die Reaktion nach der Entscheidung der US-Notenbank macht deutlich, wie leicht die US-Aktienindizes wegrutschen können, wenn auch nur das kleinste negative Signal entsteht. Dabei sollte man das, was die "Fed" entschieden hat und was ihr Chef Jerome Powell in der anschließenden Pressekonferenz sagte, nicht zu eng mit den Kursbewegungen verketten.

