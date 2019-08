Die Leitzinsentscheidung der Fed schickt die Ölpreise auf Talfahrt. Dass die Geldpolitik tendenziell straff bleibt, sorgt für schlechte Stimmung.

Die Ölpreise sind am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 64,38 US-Dollar. Das waren 67 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 71 Cent auf 57,87 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Preisrückgang am Ölmarkt mit der Geldpolitik in den USA. Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed zwar erstmals seit mehr als zehn ...

