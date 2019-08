Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Hugo Boss hat im zweiten Quartal Umsatz und operativen Gewinn leicht gesteigert. Allerdings ist der Modehersteller nun vor allem wegen "anhaltender Herausforderungen im US-Markt" pessimistischer für das Gesamtjahr und erwartet, nur noch das untere Ende der bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognose zu erreichen. Dies gilt, obwohl sich die Ergebnisentwicklung im zweiten Halbjahr aufgrund von Kostensenkungen deutlich beschleunigen soll.

Im zweiten Quartal ergab sich im US-Markt ein Umsatzrückgang von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hier machten sich das Nachlassen der positiven Effekte aus der US-Steuerreform, weniger Geschäft mit Touristen sowie das insgesamt rabattintensive Marktumfeld negativ bemerkbar, so das MDAX-Unternehmen.

Der Gesamtumsatz stieg um 3 Prozent auf 675 (653) Millionen Euro. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern erhöhte sich ebenfalls um 3 Prozent auf 76 (74) Millionen Euro.

Nach Steuern sank der Gewinn auf 53 (54) Millionen Euro bzw. auf 50 Millionen Euro unter Berücksichtigung des IFRS-16-Rechnungslegungsstandards. Der Gewinn je Aktie betrug 0,77 (0,77) Euro, inklusive IFRS 16 mit 0,72 Euro etwas weniger.

Die Umsatzzahlen waren im Rahmen der Analystenerwartungen, der Gewinn unterhalb der Schätzungen.

Für das Gesamtjahr will der Konzern nun ein EBIT-Plus am unteren Ende der bestehenden Prognose eines "Anstiegs im hohen einstelligen Prozentbereich" zu erzielen. Das Umsatzplus soll währungsbereinigt ebenfalls am unteren Ende des erwarteten Anstiegs "im mittleren einstelligen Prozentbereich" liegen. Bei der Prognose sind mögliche IFRS-16-Effekte nicht berücksichtigt.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2019 02:21 ET (06:21 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.