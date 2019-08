Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Glencore von 340 auf 330 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Schwache Produktionskennziffern des Rohstoffkonzerns hätten Kürzungen bei seinen operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) in den Jahren 2019 und 2020 zur Folge, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ob die Aktie billig oder teuer sei, hänge von einer zufriedenstellenden Lösung verschiedener behördlicher Ermittlungsfälle ab./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 22:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-08-01/09:06

ISIN: JE00B4T3BW64