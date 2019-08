Während es gestern nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in Amerika mit den meisten Aktienkursen abwärts ging, hält sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag-Morgen recht tapfer. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX +0,34% 0,5 Prozent niedriger taxiert bei 12.129 Punkten. Das Anleihen-Barometer Bund-Future notierte auf neuem Rekordhoch über 175 Punkten. Und der Euro stand am Morgen abgeschwächt ...

