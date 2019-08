Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer angehoben Gewinnprognose auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Online-Händler habe alles in allen stark abgeschnitten, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Johanan hob unter anderem das überraschend hohe operative Ergebnis (Ebit) positiv hervor. Zudem sei die durchschnittliche Warenkorbgröße einmal mehr recht stabil geblieben./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 07:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / 07:11 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-08-01/09:20

