Die Dividende von Fuchs Petrolub (WKN: 579040) ist momentan durchaus interessant. So zahlte der Spezialchemiekonzern für das vergangene Geschäftsjahr 2018 je Stammaktie eine Ausschüttung in Höhe von 0,91 Euro aus. Das entspräche bei einem aktuellen Kursniveau von 32,05 Euro (31.07.2019, maßgeblich für alle Kurse) einer soliden Dividendenrendite von 2,83 %. Doch nicht nur die Dividendenhöhe macht diese Dividendenperle so interessant, sondern auch weitere Faktoren rund um die Dividendenhistorie des ...

