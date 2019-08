Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinesischer Industrie-PMI steigt im Juni leicht

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juni wieder etwas erholt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor stieg auf 49,9 (Juni: 49,4) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter mehr als 500 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Deutsche Tariflöhne steigen im ersten Halbjahr um 3,2 Prozent

Die Tariflöhne in Deutschland sind im ersten Halbjahr um durchschnittlich 3,2 Prozent gestiegen. Das war ein leichter Zuwachs im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2018, als die Löhne um 3,0 Prozent zugenommen hatten, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag mitteilte. Abzüglich der Inflation in diesem Zeitraum ergibt sich demnach ein Reallohnzuwachs von 1,6 Prozent.

US-Notenbank senkt Leitzins und beendet Bilanzverkleinerung vorfristig

Der Offenmarktausschuss FOMC der Federal Reserve hat seine Geldpolitik wie weithin erwartet gelockert. Nach Mitteilung der Fed sinkt die Zielspanne der Fed Funds Rate um 25 Basispunkte auf 2,00 bis 2,25 Prozent. Darüber hinaus will die Fed die Verkleinerung ihrer Bilanz zwei Monate früher als bisher geplant beenden. Der Ausschuss äußerte sich nahezu unverändert über Wachstums- und Inflationsaussichten.

Powell nennt Zinssenkung "Mid Cycle Adjustment"

Die US-Notenbank steht nach den Worten ihres Chairman Jerome Powell nicht vor einer längeren Serie von Zinssenkung, sie dürfte es aber auch nicht bei einer einzelnen Senkung des Zielsatzes der Fed Funds Rate bewenden lassen. Powell sagte, bei der Senkung handele es sich um ein "Mid Cycle Adjustment", also um eine Anpassung innerhalb eines Zyklus. Auf Nachfrage fügte er hinzu, dass er nicht gesagt habe, dass die Fed ihre Zinsen nur einmal senken werde. Sie stehe aber auch nicht am Beginn einer längeren Zinssenkungsserie.

Powell: Zinssenkung dient Absicherung gegen Abwärtsrisiken

Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik nach den Worten ihres Chairman Jerome Powell gelockert, um sich gegen die Risiken für den Ausblick abzusichern. In seiner Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung nannte Powell die schwache Weltwirtschaft, die Unsicherheiten im Außenhandel und die gedämpfte Inflation als wichtigste Risiken. Diese werde die Fed weiter genau beobachten. Die Spannungen im Außenhandel schienen signifikante Auswirkungen für die Wirtschaft zu haben.

Trump kritisiert Leitzinssenkung der Fed als unzureichend

US-Präsident Donald Trump hat sich nach der Senkung des Leitzinses unzufrieden über die Geldpolitik der US-Notenbank Fed geäußert. Er kritisierte die jüngste Entscheidung als unzureichend und attackierte Fed-Chef Jerome Powell erneut persönlich. "Wie immer hat Powell uns enttäuscht", sagte Trump am Mittwoch. "Die Märkte wollten von ihm hören, dass dies der Beginn eines langen und aggressiven Zyklus von Zinssenkungen war, damit wir mit China, der EU und anderen Ländern Schritt halten können."

Brasiliens Zentralbank senkt Leitzins um 50 Basispunkte auf Rekordtief

Die brasilianische Zentralbank hat am Mittwoch zum ersten Mal seit 16 Monaten ihren Leitzins gesenkt. Der Selic-Satz wurde um 50 Basispunkte auf das Rekordtief von 6,00 Prozent zurückgenommen. Sie reagierte damit auf ein schwächelndes Wirtschaftswachstum, hohe Arbeitslosigkeit und niedrige Inflation. In ihrer Erklärung wies sie aber auf Fortschritte im Kongress hin, der Anfang Juli eine umfassende Rentenreform beschlossen hat.

US-Botschafter appelliert wg Marinemission an Bundesregierung

In der Debatte um eine mögliche deutsche Beteiligung an einem Marine-Einsatz vor der iranischen Küste hat der US-Botschafter in Deutschland den Druck auf die Bundesregierung erhöht. "Deutschland ist die größte Wirtschaftsmacht in Europa", sagt Richard Grenell der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstagsausgabe). Dieser Erfolg bringe "globale Verantwortlichkeiten" mit sich.

USA verhängen Sanktionen gegen iranischen Außenminister Sarif

Die USA haben Sanktionen gegen den iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif verhängt und damit ihr Vorgehen gegen Teheran weiter verschärft. Sarifs Bankkonten und Vermögenswerte in den USA seien eingefroren worden, teilte die US-Regierung am Mittwoch mit. US-Bürgern würden jegliche Geschäfte mit ihm untersagt. Zudem sollen Sarifs Auslandsreisen erschwert werden.

Nordkorea bestätigt seinen jüngsten Raketentest

Nordkorea hat den jüngsten Raketentest des Landes bestätigt. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag (Ortszeit), Machthaber Kim Jong Un habe am Vortag den Test eines "neu entwickelten, großkalibrigen" Raketensystems beaufsichtigt.

Berichte: Bin-Laden-Sohn Hamsa getötet

Ein Sohn von Al-Kaida-Gründer Osama bin Laden und mutmaßlicher Anführer des Terrornetzwerks ist Medienberichten zufolge getötet worden. Die New York Times berichtete am Mittwoch unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter, Hamsa bin Laden sei bei einer Operation unter US-Beteiligung getötet worden.

Biden steckt bei TV-Debatte der US-Demokraten erneut ein und teilt aus

Bei einer neuen TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber ist der frühere Vizepräsident Joe Biden erneut unter Druck geraten. Seine parteiinternen Rivalen warfen dem 76-Jährigen am Mittwochabend (Ortszeit) dessen Positionen in Einwanderungspolitik, Justizpolitik, Gesundheitspolitik und im Umgang mit Befürwortern der Rassentrennung vor. Der Politik-Veteran selbst zeigte sich aber kämpferischer als bei der ersten TV-Debatte Ende Juni.

+++ Konjunkturdaten +++

JAPAN

Kfz-Absatz Juli +6,7% gg Vorjahr

SÜDKOREA

Verbraucherpreise Juli +0,6% (PROG: +0,9%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Juli -0,3% (PROG: unverändert) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Juli +1,0% gg Vorjahr, -0,2% gg Vormonat

THAILAND

Verbraucherpreise Juli +0,98% gg Vorjahr (PROG +1,0%)

