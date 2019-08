Die britische Großbank Barclays plc (ISIN: GB0031348658) will ihren Aktionären für das erste Halbjahr 2019 eine Zwischendividende in Höhe von 3 Pence (ca. 3,3 Eurocent) je Aktie ausbezahlen. Barclays zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Im Vorjahr lag die Zwischendividende bei 2,5 Pence. Damit wird die Zwischendividende um 20 Prozent angehoben. Aktionäre erhalten die Zwischendividende am 23. September 2019. ...

