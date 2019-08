Europas wichtigste Börsen haben sich nach ihrem vortägigen Kursrückschlag am Mittwoch etwas stabilisiert und mehrheitlich mit knappen Gewinnen geschlossen. Als Stütze vor dem abendlichen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der schlussendlich genauso ausfiel wie vom Großteil der Marktteilnehmer erwartet, erwies sich eine Reihe positiv aufgenommener Zahlen von Unternehmen. Lediglich am Londoner Handelsplatz ging es bergab - er hatte sich zuletzt besser gehalten und zollte nun dieser Entwicklung Tribut. Der EuroStoxx 50 endete mit einem leichten Plus von 0,1%, auch in Deutschland und Frankreich gab es ähnliche Zuwächse, lediglich in London kam es zu einem Minus von 0,8%. Der Bau- und Dienstleistungskonzern Vinci erreichte ein Plus von mehr als 3,5%, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...