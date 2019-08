Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Mainz (pts014/01.08.2019/09:30) - Die Salzburger Betriebswirtin Maria Truong (37) hat die Leitung des CNT-Standortes Mainz übernommen. Die Informationsmangement-Spezialistin mit vietnamesischen Wurzeln bekleidet damit seit 2018 eine Spitzenposition bei der europaweit tätigen SAP-Beratung CNT Management Consulting AG. Zuvor steuerte sie erfolgreich Beratungsprojekte bei Kunden aus Logistik, Maschinen- und Anlagenbau, Pharma und Medizintechnik. http://www.cnt-online.com Truong absolvierte nach der Handelsakademie in Salzburg ein Betriebswirtschafts- und Informationsmanagementstudium an der FH Salzburg. Nach Stationen bei Clientlogic Salzburg, MTU Aero Engines München, Palfinger und der Mondi AG stieg sie 2012 als SAP-Consultant bei CNT ein. Seither war sie in zahlreichen internationalen Beratungsprojekten aktiv, u.a. für Kunden wie Andritz, Hoffmann-La Roche, Rentschler Biopharma, Kirchdorfer, Yaskawa, Treibacher oder Telekom Austria. Die Salzburgerin ist Spezialistin für ERP-Systeme, Datenmigration und integrative Logistik-Projekte mit Fokus auf Materialwirtschaft und Vertrieb. Sie hat zahlreiche Projekte in leitender Verantworung betreut. "Maria Truong hat sich als Managing Consultant und Teamleiterin außerordentlich gut bewährt. Das ist auch der Grund, warum wir sie mit der CNT-Standortleitung Mainz betraut haben", kommentiert CNT-Vorstandschef Andreas Dörner die Standortbesetzung. Die nunmehrige "Wahl-Mainzerin" wird neben der Teamführung bestehende und neue SAP-Projekte betreuen. "Das Team in Rheinland-Pfalz selbst soll in den nächsten Jahren auf 50 Mitarbeiter wachsen", sagt Dörner. Vor allem klassischen Enterprise Resource Planning (ERP-) Themen, die drängende Umstellung der SAP R/3-Software-Generation auf S/4HANA und die immer beliebter werdenden Application Services werden das Beratungsteam von CNT Deutschland beanspruchen. Über CNT Management Consulting Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting AG wurde 1999 in Wien gegründet und betreut derzeit mit rund 250 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München und Mainz sowie Bozen und Hasselt (Belgien) Unternehmen in allen Bereichen der SAP-Integration. Das Unternehmen hat 2018 über 50 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftet und peilt in den nächsten Jahren weiteres Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. http://www.cnt-online.com Kontakt: Tina Tichy, Kommunikation CNT Management Consulting AG Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Wien E-Mail: t.tichy@cnt-online.com (Ende) Aussender: CNT Management Consulting AG Ansprechpartner: Alexandra Arnitz Tel.: +43 1 2164 2680 E-Mail: a.arnitz@cnt-online.com Website: www.cnt-online.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190801014

