Ein technisch ausgereiftes E-Marketing-Tool, das eine profilierte, an den individuellen Interessen der Adressaten ausgerichtete Online-Kommunikation unterstützt, und dies auf grafisch ansprechende Weise: So lauteten die Vorgaben für die neue Lösung im Online-Marketing der TourismusMarketing Niedersachsen (TMN). Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens setzte sich am Ende die Wilken E-Marketing Suite durch. "Ausschlaggebend für diese Entscheidung war, dass Wilken allen drei Anforderungen am besten genügte. Zudem überzeugten uns die vorgelegten Gestaltungsvorschläge und vor allem die Kompetenz des Teams", begründet Lea Wilken, Projektleitung Onlinemarketing bei der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH. Das Unternehmen ist der zentrale Ansprechpartner für den Tourismus in Niedersachsen und versorgt mehr als 7.000 Abonnenten regelmäßig mit Informationen. "Früher haben wir all diese Adressaten über einen einheitlichen Verteiler bedient. Jetzt können wir über die Möglichkeiten der automatisierten Profilierung unsere Newsletter sehr viel besser an den individuellen Interessen ausrichten und so die Nutzerzufriedenheit deutlich steigern", erklärt Lea Wilken. Dabei gibt es bereits messbare Erfolge. So stieg die durchschnittliche Klickrate nach den ersten Aussendungen um 12 Prozent. Neben den Endkunden nutzt die TMN die Wilken E-Marketing Suite auch für die B2B-Kommunikation sowie für Presseaussendungen. "Das System erlaubt es uns, diese ganz unterschiedlichen Zielgruppen sauber zu trennen und jeweils separat zu adressieren", so Lea Wilken. Die TourismusMarketing Niedersachsen GmbH ist der zentrale Ansprechpartner für den Tourismus in Niedersachsen. Gegründet wurde die Gesellschaft im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung im Jahr 2001. Seit 1. Januar 2014 ist die TMN eine hundertprozentige Landesgesellschaft. Die finanzielle Ausstattung von 3 Millionen Euro erhält die TMN durch den alleinigen Gesellschafter, dem Land Niedersachsen. Zentraler Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur zukunftsorientierten Positionierung Niedersachsens im nationalen und internationalen Tourismuswettbewerb in Zusammenarbeit mit den regionalen Tourismusakteuren. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - D-89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Software für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit 520 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2019 03:47 ET (07:47 GMT)