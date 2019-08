Die Gewinne des Stahlriesen brechen ein. Überkapazitäten bescheren der Industrie einen allgemeinen Preisverfall - und dem Konzern Verluste.

Der weltgrößte Stahlkonzern Arcelor-Mittal hat wegen der lahmenden Autoindustrie seine Prognose für die weltweite Stahl-Nachfrage zusammengestrichen. Vor allem die Entwicklung in Europa bereitet dem Stahlkocher Sorge. Aber auch die Nachfrage in den USA und in Brasilien schwächelt.

Das wirkt sich auch auf die Gewinne des in Luxemburg ansässigen Konzerns aus: Der Betriebsgewinn schrumpfte deutlich, teilte der Thyssenkrupp- und Salzgitter-Konkurrent am Donnerstag mit. Thyssenkrupp wird in der kommenden Woche über die Entwicklung des Konzerns und seiner Stahlsparte berichten.

Im ...

