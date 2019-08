Die britische Bank will wegen des niedrigen Quartalsgewinns die Kosten drücken. Gleichzeitig erhöht Barclays die Dividende, um Anleger zu locken.

James Stanley, Chef der britischen Bank, will die Kosten des Geldinstituts in diesem Jahr weiter drücken, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Das habe die Bank an diesem Donnerstag bekanntgegeben, als sie ihre Zwischenbilanz vorstellte. Die Kosten sollen unter die 13,6-Milliarden-Pfund-Marke gedrückt werden, teilte Stanley mit. Bislang hatte sich Banclays zum Ziel gesetzt, die Kosten zwischen 13,6 und 13,9 ...

