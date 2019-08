Von Oliver Griffin

LONDON (Dow Jones)--Royal Dutch Shell hat im zweiten Quartal Ergebniseinbußen wegen gesunkener Öl- und Gaspreise sowie schwächerer Margen im Chemie-Bereich und im Raffinerie-Geschäft verzeichnet. Die vierteljährliche Zwischendividende von 47 Cent je Aktie wurde beibehalten. Die Aktie gibt im frühen Londoner Handel rund 4,1 Prozent auf 2.488 Pence nach.

Der niederländisch-britische Konzern hat im Zeitraum April bis Juni einen Nettogewinn auf Basis der Wiederbeschaffungskosten (CCS) von 3,03 Milliarden Dollar verzeichnet gegenüber 5,23 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis lag damit fast ein Drittel unter den vom Konzern zusammengestellten Analystenerwartungen. Auf bereinigter Basis lag der CSS-Gewinn bei 3,46 (4,69) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem bereinigten CCS-Ergebnis von 4,93 Milliarden gerechnet.

Der Rückgang bei den Ölpreisen konnte dabei durch eine höhere Produktion abgemildert werden, so der Ölriese. Die Gesamtproduktion erhöhte sich um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 3,6 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, was aber ein Rückgang im Vergleich zum Vorquartal ist. Für das dritte Quartal wird mit einer Steigerung gerechnet.

Der Umsatz gab um 7,5 Prozent nach auf 91,84 Milliarden Dollar. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit stieg auf 11,03 (9,5) Milliarden Dollar.

Der Konzern kündigte die nächste Tranche seines Aktienrückkaufprogramms im Volumen von 2,75 Milliarden Dollar an, was in etwa dem Rückkauf im ersten Quartal entspricht. Das im vergangenen Jahr begonnene Rückkaufprogramm hat ein Gesamtvolumen von 25 Milliarden.

