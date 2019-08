In den vergangenen Wochen und Monaten war beim Kurs von Klöckner eine klare Abwärtsbewegung zu erkennen. Stand das Papier am Jahresanfang um die 6 Euro, so notierte das Papier in dieser Woche bei 4,37 Euro. Zwei Gewinnwarnungen haben die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...