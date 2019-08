Der amerikanische Automobilkonzern General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, NYSE: GM) wird 0,38 US-Dollar als Dividende für das dritte Quartal 2019 ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 20. September 2019 (Record date: 6. September 2019). Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Gesamtdividende 1,52 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 40,34 US-Dollar (Stand: 31. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...