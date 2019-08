++ EMIs aus europäischen Volkswirtschaften ++ ISM-Herstellungsindex aus den USA ++ Zinsentscheide der Bank of England sowie der Tschechischen Zentralbank ++Vormittags | Europa | EMIs (Juli): Polen, Ungarn und Norwegen (9:00 Uhr), Spanien und Tschechien (9:15 Uhr), Schweiz (9:30 Uhr), Italien (9:45 Uhr), Frankreich (9:50 Uhr), Deutschland (9:55 Uhr), Eurozone (10:00 Uhr). 10:30 Uhr | Großbritannien | EMI zum verarbeitenden Gewerbe (Juli): Der Index für Großbritannien sollte von 48 auf 47,6 Punkte fallen. Die Daten dürften keine größere Reaktion auf das britische Pfund auslösen, da GBP-Händler auf den Zinsentscheid der Bank of England warten, der deutlich wichtiger sein wird. 13:00 Uhr | Großbritannien | Zinsentscheid der Bank of England: Niemand erwartet bei der heutigen Sitzung Änderungen der Zinssätze oder ...

