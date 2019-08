Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Euroraums hat sich im Juli wie erwartet abgeschwächt. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) sank in zweiter Veröffentlichung auf 46,5 (Juni: 47,6)) Punkte. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 46,4 genannt worden. "Die Industrie des Euroraums schrumpfte zum sechsen Mal in Folge und zwar beschleunigt", heißt es in der Veröffentlichung von IHS Markit.

Während der Vorleistungsgüterbereich weiter geschrumpft sei und der Investitionsgüterbereich die stärksten Geschäftseinbußen seit November 2012 verbucht habe, sei es bei den Konsumgüterherstellern weiter aufwärts gegangen. Der Auftragseingang wies den zweitstärksten Rückgang seit über sechs Jahren auf.

Geschadet haben der Binnen- und Exportnachfrage laut den befragten Unternehmen die anhaltenden Handelskonflikte, die Krise der Automobilindustrie und die politische Unsicherheit. Beim Exportneugeschäft mussten die Unternehmen die höchsten Einbußen seit November 2011 hinnehmen. Aufgrund der miserablen Auftragslage wurde die Produktion so rasant zurückgefahren wie zuletzt im April 2013.

Besonders deutlich fiel die Abschwächung in Deutschland aus. Der deutsche Industrie-PMI sank im Juli auf 43,2 (45,0) Punkte und der französische auf 49,7 (51,9) Punkte, während der italienische auf 48,5 (48,4) stieg.

August 01, 2019

