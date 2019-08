Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Vier Gewinnwarnungen seit Ende 2018 - Aurubis (ISIN DE0006766504/ WKN 676650)-Aktionäre haben harte Zeiten hinter sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Allmählich aber scheine sich die Aktie zu stabilisieren. Grund seien wieder aufkeimende Übernahmespekulationen. Analyst Marc Gabriel vom Bankhaus Lampe halte auf dem aktuellen Niveau eine Offerte von Salzgitter für so wahrscheinlich wie nie. Der Stahlkonzern könnte den Kursrutsch nutzen, um seinen Anteil über 30 Prozent aufzustocken und den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 90 Tage zu bieten, so Gabriel. Dieser liege momentan etwa bei 43 Euro. Ob Salzgitter tatsächlich an einem Angebot feile, bleibe abzuwarten. Entsprechende Gerüchte würden bereits seit Jahren kursieren. Daher: Lieber vorsichtig bleiben - und auf gepufferte Investments setzen, etwa eine neue Protect Aktienanleihe (ISIN DE000HVB3PT5/ WKN HVB3PT) von HypoVereinsbank onemarkets. (Ausgabe 30/2019) (01.08.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...