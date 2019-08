Hannover (www.anleihencheck.de) - Um 14:21 Uhr am vergangenen Donnerstag, kurz bevor Mario Draghi die große Bühne betrat und sich an das Rednerpult der EZB setzte, sackte die zehnjährige Bund-Rendite auf ein neues historisches Tief: -0,422%, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Das seien 10 Bp weniger gewesen als noch am Montag zuvor. Das Land Baden-Württemberg hatte bis Montagabend als einziger Emittent in unserer breitaufgestellten Coverage einen Bond begeben: EUR 280 Mio. in einer Floating Rate Note, so die Analysten der NORD/LB. Der dreijährige Titel habe einen Coupon von 3mE +75 Bp und somit eine Discount Margin von -11 Bp zum Zeitpunkt des Pricings. Ansonsten hätten sich nur diverse andere Emittenten aus dem Segment der Förderbank (KfW und Rentenbank) sowie die EIB mit Anleihen in Britischen Pfund auf das Parkett gewagt. Die Volumina hätten dabei zwischen GBP 250 Mio. und GBP 800 Mio. bei Laufzeit von fünf bis sieben Jahren und einem Pricing von stets UKT +35 bis 39 Bp geschwankt. Dabei habe immerhin die EIB einen Climate Awareness Bond bereitgehalten. Ansonsten habe weitestgehend Dürre am Markt geherrscht. ...

