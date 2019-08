Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick sei bestätigt worden. Insofern habe es nur sehr wenig überraschendes in dem Zahlenwerk des Autobauers gegeben./tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 08:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005190003

AXC0175 2019-08-01/11:15