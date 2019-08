Zahlen:Im dritten Quartal ging das operative Ergebnis (EBIT) bei Siemens im Industriegeschäft um gut 12 Prozent auf 1,94 Mrd. Euro zurück, Analysten hatte zuvor mit 2,19 Mrd. Euro gerechnet. Der Konzernumsatz stieg auf vergleichbarer Basis aber um 2 Prozent auf 21,3 Mrd. Euro. Der Auftragseingang wuchs um ganze 6 Prozent auf 24,5 Mrd. Euro. Die bereinigte Umsatzrendite (EBIT-Marge) werde in der unteren Hälfte der angepeilten Spanne von 11 bis 12 Prozent liegen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Unter dem Strich rechnet Siemens weiterhin mit einem Gewinn zwischen 6,30 bis 7,00 Euro je Anteilsschein. Siemens-CEO Joe Kaeser warnte jedoch, dass sich die Schlüsselmärkte für den Konzern in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres erheblich eingetrübt hätten. Geopolitik und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft schaden einer ansonsten positiven Geschäftsneigung, so der Vorstandschef.

Kursverlauf: Wie bei vielen anderen Aktien auch markierte das Wertpapier von Siemens vor vielen Monaten seinen letzten Höhepunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...