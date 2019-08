Heftig sparen, kräftig wachsen - die Ziele der Deutschen Bank im Privatkundengeschäft sind mehr als ambitioniert. Nun soll es der ehemalige Versicherungsmanager Manfred Knof richten. Schafft er die Wende?

Für seinen ersten Arbeitstag in Frankfurt hat Manfred Knof ein Fahrrad bestellt. Mit ihm will der neue Privatkundenchef der Deutschen Bank Standorte besuchen, Filialen begutachten, Mitarbeiter begrüßen. Für Knof ist es eine Reise in ein ihm bislang weitgehend unbekanntes Wirkungsgebiet - und in eine Großbaustelle.

Vor vier Wochen hat Bankchef Christian Sewing eine neue Strategie präsentiert, die das seit Jahren taumelnde Institut endlich aus der Krise führen soll. Besonders groß fällt der Umbau im bislang dominierenden Investmentbanking aus, das Sewing deutlich zurückfahren will. Für das Privatkundengeschäft hat er dafür umso ehrgeizigere Ziele ausgegeben: Die Kosten sollen deutlich stärker als bisher geplant sinken, die Erträge trotzdem steigen. Die Digitalisierung soll ebenso beschleunigt voranschreiten wie die Integration der vor rund zehn Jahren übernommenen Postbank. Das ist reichlich viel auf einmal. Und so wächst die Sorge unter den Beschäftigten.

Der Wechsel an der Spartenspitze trägt wenig zu ihrer Beruhigung bei. Knofs Vorgänger Frank Strauß hatte sich in drei Jahrzehnten im Konzern zum Vorstand heraufgearbeitet, galt intern als enger Vertrauter Sewings. Dass der um Ausgleich bemühte Manager die Bank nun verlassen musste, ist für Insider ebenso ein Indiz für eine künftig härtere Gangart wie Knofs Wirken bei seinem früheren Arbeitgeber.

Bei der Allianz hat sich der ehemalige Assistent des Vorstandsvorsitzenden Henning Schulte-Noelle vor allem als Sanierer profiliert. Knof hat das Geschäft in der Schweiz und später in Osteuropa auf Vordermann gebracht. Seine Erfahrungen im Bankgeschäft fallen überschaubar aus. So wirkte er an der missglückten Integration der Dresdner Bank mit und arbeitete später zwei Jahre in deren Privatkundengeschäft. Weggefährten beschreiben Knof als auf den ersten Blick wenig zugänglich, schweigsam, mitunter gar verkrampft wirkend. Dass er aus dem leutseligen Köln stammt, merke man dem zahlenorientierten Manager wahrlich nicht an, sagt einer, der ihn gut kennt. Selbst Kritiker loben Ehrlichkeit und eine klare Agenda - auch beim digitalen Umbau des Geschäfts. Als Chef der Allianz Deutschland legte Knof stets glänzende Zahlen vor - und krachte so lange mit Konzernchef Oliver Bäte aneinander, bis er vor zwei Jahren entnervt das Handtuch warf. Dass er zuvor mehrmals hatte durchblicken lassen, dass er Bätes Aufgaben mindestens ebenso gut erledigen würde wie dieser, hatte das Verhältnis der beiden nicht eben entspannt.

Im engsten Kreis

Erste Annäherungen mit der Deutschen Bank, an deren Aufsichtsratsspitze in Paul Achleitner ein ehemaliger Allianz-Top-Manager steht, soll es bereits im Februar gegeben haben - als Vorgänger Strauß noch nicht ...

