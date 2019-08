Zalando löst bei den Anlegern weiterhin Glücksgefühle aus. Nachdem der Onlinehändler überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt und zudem die Gewinnprognose erhöht hatte, schnellten die Aktien bis zum späten Donnerstagvormittag um gut 13 Prozent auf 47,24 Euro in die Höhe.

Damit waren die Anteilsscheine der einsame Spitzenreiter im freundlichen Index der mittelgroßen Werte MDax . Inzwischen bewegen sich die Aktien wieder auf dem Niveau von Juli 2018.

Mit dem Kurssprung an diesem Donnerstag bauten die Zalando-Papiere ihre eindrucksvolle Rally seit Jahresbeginn auf mehr als 110 Prozent aus. Damit ließen die Anteilsscheine den im MDax zweitplatzierten Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor weit hinter sich. Dessen Aktien schafften in diesem Zeitraum bislang "nur" ein Plus von 80 Prozent.

Die Zalando-Anleger jubeln, weil das Unternehmen mehr Kunden als je zuvor auf seine Webseiten lockt. Der deutliche Anstieg aktiver Kunden habe denn auch das Umsatzwachstum angetrieben, lobte Analyst Volker Bosse von der Baader Bank.

Bosse sprach auch insgesamt von starken Geschäftszahlen. Zudem sei das Partnerprogramm, über das andere Unternehmen ihre Produkte auf der Zalando-Webseite anbieten können, ein Zugpferd.

Auch andere Experten äußerten sich positiv. Eine bessere Auslastung der Kapazitäten habe sich im zweiten Quartal vorteilhaft auf die Kosten und damit auf den operativen Gewinn des Unternehmens ausgewirkt, schrieb Analyst Tushar Jain von der US-Bank Goldman Sachs.

Zudem sei die durchschnittliche Warenkorbgröße einmal mehr recht stabil geblieben, hob Analystin Georgina Johanan der US-Bank JPMorgan hervor. Diese war noch im vergangenen Jahr tendenziell zurückgegangen.

Auch auf lange Sicht haben die Anleger viel Freude an ihren Zalando-Papieren: Der Ausgabepreis von Anfang Oktober 2014 in Höhe von 21,50 Euro je Aktie liegt bereits in weiter Ferne. Die jahrelange Rallye lief bis zum Rekordhoch von gut 50 Euro im Juli 2018. Der Kurseinbruch wegen des Hitzesommers 2018 erwies sich damit im Rückblick nur als Ausrutscher./la/elm/zb

