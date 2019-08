Der Münchner Konzern hofft für das zweite Halbjahr auf ein Anziehen des Photovoltaik-Marktes - vor allem getrieben durch die Nachfrage in China. Zugleich erwartet Wacker Chemie dann steigende Preise für Polysilizium.Das zweite Quartal 2019 war für die Wacker Chemie AG eher durchwachsen. Ein solides Chemiegeschäft konnte das schwierige Photovoltaik-Marktumfeld nicht kompensieren. So lag der Umsatz zwischen April und Juni 2019 um fünf Prozent unter dem Vorjahresquartal. Die 1,27 Milliarden Euro sind allerdings drei Prozent mehr als im ersten Quartal umgesetzt wurde, wie der Münchner Konzern am Donnerstag ...

