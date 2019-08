Die Arbeitslosigkeit ist im vergangenen Juli den 30.Monat in Folge gesunken und geht damit seit Februar 2017 laufendzurück. AMS-Chef Johannes Kopf sieht in den neuesten Daten aberbereits einen Niederschlag der schwächer werdendenIndustriekonjunktur, wie es in einer Mitteilung desArbeitsmarktservice (AMS) vom Donnerstag ...

