Das deutsche Unternehmen hat sich bereits Projektrechte für Photovoltaik-Anlagen mit 200 Megawatt gesichert. Weitere 100 Megawatt sollen bis Ende August folgen.Nicht nur in Spanien, sondern auch in Italien sorgen privatwirtschaftliche Stromabnahmeverträge (PPA) für eine Wiederbelebung des Großanlagenmarktes. Die Greenrock Energy AG habe sich in den Regionen Lazio und Apulien Flächen für den Bau von Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 200 Megawatt Leistung gesichert, teilte das Berliner Unternehmen am Mittwoch mit. Bis Ende August sollen Projektrechte für weitere 100 Megawatt erworben werden. Konkrete ...

