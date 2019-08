Die Aktie von Evotec hat in den letzten Tagen wieder ordentlich abgegeben. Möglicherweise nicht ganz überraschend, kam es doch zweifellos zu Gewinnmitnahmen, nachdem das Wirkstoffforschungsunternehmen am 25. Juli bei 27,26 Euro ein neues Jahreshoch ausgebildet hatte. Verwunderlich ist dagegen eher, dass Evotec auch am Donnerstag im frühen Handel zeitweise leicht ins Minus rutschte auf 25,73 Euro. Denn die Nachrichtenlage versprach eher einen Impuls nach oben. Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen ... (Achim Graf)

