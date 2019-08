Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR



Wien (pta020/01.08.2019/11:50) - Mitteilung



1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Ingo Bleier 2 Grund der Meldung a) Position/Status Mitglied des Vorstands b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Erste Group Bank AG b) LEI PQOH26KWDF7CG10L6792 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung AT0000652011 b) Art des Geschäfts Erwerb von Aktien c) Preis(e) Volumen EUR 32,29 289 Stück/shares EUR 32,30 1.015 Stück/shares EUR 32,31 552 Stück/shares EUR 32,32 1.144 Stück d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen EUR 32,3085 3.000 Stück/shares e) Datum des Geschäfts 31.07.2019 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse AG MIC WBAH (Ende)



Aussender: Erste Group Bank AG Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer / Gerald Krames Tel.: +43 (0)5 0100 - 17326 E-Mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com



ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange



