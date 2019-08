30 Jahre nach dem Mauerfall hängen die neuen Bundesländer wirtschaftlich noch immer zurück. Deutschlands führender Ost-Ökonom Reint Gropp macht dafür auch hohe Staatshilfen verantwortlich.

Reint E. Gropp ist seit November 2014 Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH), dem einzigen ostdeutschen Wirtschaftsforschungsinstitut. Zuvor arbeitete der Ökonom unter anderem für den Internationalen Währungsfonds und die Europäische Zentralbank.WirtschaftsWoche: Herr Gropp, vor knapp 30 Jahren hat der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl den Ostdeutschen blühende Landschaften versprochen. Was blüht in den neuen Ländern heute? Reint Gropp: Es gibt einige Hotspots, die Großräume Leipzig/Halle und Dresden, das Umland von Berlin mit Potsdam, Jena sowie die Nordachse mit Wismar, Stralsund und Rostock. Aber insgesamt liegt die ostdeutsche Wirtschaftskraft immer noch bei nur 80 Prozent des Westniveaus. Das heißt: Ostdeutsche sind 20 Prozent ärmer als Westdeutsche. Und das heißt auch: Das reichste ostdeutsche Bundesland Sachsen steht immer noch schlechter da als die ärmsten westdeutschen Länder.

Es gibt keinen Aufholprozess? Bis Mitte der Neunzigerjahre gab es sogar einen starken Aufholprozess. Doch der ist seit einigen Jahren zum Erliegen gekommen - was vor allem an der niedrigeren Produktivität der neuen Länder liegt.

Wie kommt es zu dieser deutsch-deutschen Produktivitätslücke?Zum einen ist die ostdeutsche Wirtschaft sehr kleinteilig. Von den 500 größten deutschen Unternehmen haben nur sieben Prozent ihren Sitz im Osten. Kleinbetriebe sind meist weniger produktiv, verfügen über keine Kostenvorteile durch Massenproduktion.

Und zum anderen?Wir haben in einer Studie untersucht, wie sich die Produktivität von west- und ostdeutschen Betrieben der gleichen Branche und Größe unterscheidet. Auch hier besteht ein Gefälle von 20 Prozent - nicht zuletzt die Folge einer falschen Subventionspolitik. Die Politik hat Unternehmen über viele Jahre hinweg hohe Zuschüsse unter der Bedingung gezahlt, dass sie neue Jobs schaffen oder die Belegschaft stabil halten. Das war angesichts der damaligen Arbeitslosenquoten von gut 20 Prozent verständlich. Aber die Strategie führte eben auch dazu, dass Betriebe mehr Mitarbeiter beschäftigten, als sie brauchten - und dass der Output pro Kopf sank. Entsprechend ...

