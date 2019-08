Der Spezialchemiekonzern Evonik hat den freien Cashflow im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Gegenüber der Vergleichszeit 2018 habe er sich mit 95 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Evonik sei damit auf einem guten Weg, den freien Cashflow auch im Gesamtjahr wie geplant deutlich zu steigern, sagte CFO Ute Wolf in einer Telefonkonferenz anlässlich der Vorlage der Halbjahreszahlen. 2018 betrug die Kennziffer 526 Millionen Euro.

Die Zunahme des Cashflows resultierte auch aus geringeren Investitionsausgaben. Sie sanken im Halbjahr um 69 Millionen Euro. Budgetiert sind für 2019 rund 900 Millionen Euro nach 969 Millionen im Vorjahr. Als normales Niveau bezifferte Wolf 850 Millionen Euro. In den vergangenen Jahren waren die Investitionen vor allem wegen des Baus einer zweiten Word-Scale-Anlage für den Futtermittelzusatz Methionin in Singapur hoch ausgefallen. Die Anlage, die mehr als eine halbe Milliarde Euro kostete, war vor wenigen Wochen in Betrieb gegangen.

