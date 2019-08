Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bank of England lässt Zins unverändert - wenig Brexit-Guidance

Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik wie weithin erwartet unverändert gelassen und erneut keine Hinweis darauf gegeben, wie sie auf einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens reagieren würde. Wie sie am Mittag mitteilte, bleibt der Leitzins von 0,75 Prozent ebenso unverändert wie das Volumen des Wertpapierportfolios. Der Beschluss des geldpolitischen Ausschusses fiel einstimmig. Die BoE hielt an ihrer Aussage fest, dass sich die Leitzinsen nach einem No-Deal-Brexit in beide Richtungen bewegen könnten. Auch räumte sie erneut ein, dass die Markterwartung sinkender Zinsen mit der Wahrnehmung zusammen hängt, dass sich die Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Brexit erhöht hat. Für den Fall eines "sanften Brexit" prognostizierte die BoE einen langsamen und begrenzten Leitzinsanstieg.

Euroraum-Industrie-PMI sinkt im Juli deutlich

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Euroraums hat sich im Juli wie erwartet abgeschwächt. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) sank in zweiter Veröffentlichung auf 46,5 (Juni: 47,6)) Punkte. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 46,4 genannt worden. "Die Industrie des Euroraums schrumpfte zum sechsen Mal in Folge und zwar beschleunigt", heißt es in der Veröffentlichung von IHS Markit.

Deutscher Industrie-PMI sinkt im Juli wie erwartet

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat sich im Juli wie erwartet abgeschwächt. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 43,2 (Juni: 45,0) Punkte. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwartet hatten, war ein Wert von 43,1 genannt worden.

Paris: Noch keine Einigkeit in der EU über IWF-Nachfolge

Die Regierungen der Europäischen Union haben sich nach Angaben des französischen Finanzministeriums bislang noch nicht auf eine Nachfolge von IWF-Chefin Christine Lagarde einigen können. Zwar gebe es für einige Kandidaten mehr Unterstützung als für andere, erklärte das Ministerium am Donnerstag in Paris. Gleichwohl herrsche "noch kein Konsens" über einen Namen.

Maas warnt vor Folgen von Aus des INF-Abrüstungsvertrages

Einen Tag vor dem Auslaufen des INF-Vertrages für nukleare Abrüstung im Mittelstreckenbereich hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) vor schwerwiegenden Konsequenzen für die weltweite Rüstungskontrollpolitik gewarnt. Dies habe "ernste Folgen für unsere Sicherheit und den Frieden weltweit", schrieb Maas in einem Gastbeitrag in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Donnerstag. Kritik äußerte er dabei vor allem an Russland.

Trump erklärt Brasilien zum wichtigen Militär-Verbündeten außerhalb der Nato

US-Präsident Donald Trump hat Brasilien offiziell als wichtigen Verbündeten außerhalb der Nato eingestuft, um den Export hochentwickelter Waffen in das südamerikanische Land zu erleichtern. Dies geht aus einer Note des Präsidenten an das US-Außenministerium vom Mittwoch hervor. Trump hatte den Schritt bereits im Mai angekündigt.

China droht in Militär-Video Hongkongs Protestbewegung

China hat der Demokratie-Bewegung in Hongkong mit einem martialischen Propaganda-Video gedroht. In dem am Mittwoch in den Online-Netzwerken veröffentlichten Video aus ihrer Hongkonger Garnison erklärte die Volksbefreiungsarmee, sie habe alle "Einsatzmöglichkeiten", um die Sicherheit in der Sonderverwaltungszone und Chinas "nationale Souveränität" aufrechtzuerhalten.

Irans Präsident: Sanktionen zeigen Angst der USA vor Sarif

Irans Präsident Hassan Ruhani hat die US-Sanktionen gegen seinen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif als Zeichen der Angst gewertet. "Sie haben Angst vor den Interviews unseres Außenministers", sagte Ruhani am Donnerstag über mehrere Interviews, die Sarif vor kurzem ausländischen Medien in New York gegeben hatte. Die Worte und Logik des "sachkundigen, aufopferungsvollen und diplomatischen" Ministers hätten die "Fundamente des Weißen Hauses erschüttert", sagte Ruhani.

Dutzende Polizisten bei Raketenangriff auf Kaserne im Jemen getötet oder verletzt

Im Jemen sind bei einem Raketenangriff auf eine Kaserne nahe der Hafenstadt Aden am Donnerstag dutzende Polizisten getötet oder verletzt worden. Wie ein Vertreter der Sicherheitskräfte sagte, bekannten sich die schiitischen Huthi-Rebellen zu dem Angriff. Fast zeitgleich tötete ein Selbstmordattentäter bei einem Anschlag vor einer Polizeiwache in Aden nach Angaben aus Sicherheitskreisen mindestens drei Polizisten. Unter den rund 20 Verletzten sind demnach auch Zivilisten.

Venezuelas Regierung und Opposition nehmen Gespräche auf Barbados wieder auf

Venezuelas Regierung und Opposition haben ihre Gespräche auf der Karibikinsel Barbados wieder aufgenommen. Unterhändler von Staatschef Nicolás Maduro und Oppositionsführer Juan Guaidó kamen am Mittwoch zu einer neuen Gesprächsrunde über eine Beilegung der politischen Krise zusammen, wie der Oppositionsunterhändler Stalin González auf Twitter mitteilte. Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez bestätigte die Teilnahme der Regierungsdelegation.

Studie: Kluft zwischen armen und reichen Familien in Deutschland wächst

Die Kluft zwischen armen und reichen Familien in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren noch tiefer geworden - und Leidtragende sind vor allem die Kinder. Arme Familien haben inzwischen preisbereinigt noch weniger Geld für ihre Kinder zur Verfügung als vor zehn Jahren, während sich reiche Familien immer mehr für ihren Nachwuchs leisten können. Dies geht aus einer Studie hervor, die der Paritätische Gesamtverband am Donnerstag in Berlin vorlegt.

Haseloff beklagt Benachteiligung der Ostdeutschen

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sieht die Menschen in Ostdeutschland gegenüber Bürgern im Westen benachteiligt. "Die Jahresarbeitszeit im Osten ist deutlich höher als im Westen, trotzdem verdient man im Durchschnitt weniger", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch seien die meisten Führungspositionen mit Westdeutschen besetzt. Viele Ostdeutsche fühlten sich "als Bürger zweiter Klasse".

IWH: AfD-Höhenflug im Osten schadet Wirtschaftsstandort

Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hat vor den ökonomischen Folgen eines AfD-Erfolgs bei den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen gewarnt. "Kulturelle Offenheit ist wichtig für ökonomische Dynamik. Der Höhenflug der AfD ist daher ein negativer Faktor für den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland", sagte IWH-Präsident Reint Gropp der Wirtschaftswoche.

Entwicklungsminister Müller fordert Aufstockung seines Etats in Milliardenhöhe

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) verlangt deutlich mehr Geld für sein Ressort. "Ich habe dem Finanzminister mitgeteilt, dass es im Haushalt meines Ministeriums für das kommende Jahr eine Lücke von 650 Millionen Euro gibt und in den folgenden zwei Jahren mindestens weitere zwei Milliarden Euro fehlen", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Für die Entwicklungspolitik reicht der bisherige Ansatz nicht aus."

