Zahlen: Der US-Telekomkonzern Verizon hat im zweiten Quartal bei Vertragskunden und Gewinn die Analystenschätzungen übertroffen. Im Mobilfunk konnte der Konzern die Zahl der Vertragskunden im zweiten Quartal um 451.000 steigern. Mit dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Anteilsschein von 1,23 US-Dollar lag der T-Mobile-US-Rivale leicht über den Erwartungen von Analysten, die ein unverändertes Ergebnis wie im Vorjahr bei 1,20 US-Dollar erwartet hatten. Der Umsatz ging leicht um 0,4 Prozent auf 32,1 Mrd. US-Dollar zurück. Am Ende stand ein Gewinn von 4,1 Mrd. US-Dollar nach 4,2 Mrd. US-Dollar vor einem Jahr in den Büchern. Die Aktie liegt vorbörslich 1,5 Prozent im Plus.

Kursverlauf: Der Kursverlauf der Aktie seit November letzten Jahres offenbart nach einem vorherigen Aufwärtstrend eine grobe Seitwärtskonsolidierung zwischen 52,28 ...

