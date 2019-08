Saarbrücken (ots) - Für ihr neues Amt muss Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) noch Fremdsprachen büffeln. Kramp-Karrenbauer sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Freitagausgabe): "Ich verstehe und spreche Französisch und Englisch. Aber beides nicht so gut, wie ich es selbst möchte."



Die CDU-Vorsitzende ergänzte, sie habe daher schon in ihrer Zeit als Politikerin im Saarland zusätzlich privat Französischunterricht genommen "und in Berlin Englisch. Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich das fortsetzen", so die Ministerin.



Kramp-Karrenbauer ist seit rund zwei Wochen Verteidigungsministerin. Auf sie warten zahlreiche internationale Termine. Bei der Pressebegegnung mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg während ihres Antrittsbesuches am Mittwoch in Brüssel nutzte die Ministerin unter anderem die Hilfe eines Simultanübersetzers.



