München (ots) - Alle sprechen davon, manche leben es und viele sind bemüht, ihr Leben danach auszurichten: Umweltbewusstsein, Ökologie und Nachhaltigkeit sind nur einige Begriffe, die aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Oft sind es schon die kleinen Dinge, die hier Großes bewegen können. Man muss einfach nur mal damit anfangen!



TheHumble.Co hat es gemacht! Denn genau das war die Vision, die den Gründer des Unternehmens, Noel Abdayem, selbst Zahnarzt, dazu bewegt hat, etwas Kleines mit großer Wirkung zu entwickeln: HUMBLE BRUSH - eine Bambus-Zahnbürste:



- entworfen in Schweden und entwickelt von Zahnärzten

- mit einem Stiel zu 100% aus Bambus

- zertifiziert als vegan

- nachhaltig und umweltfreundlich

- komplett recycelbare Verpackung

- unterstützt durch die Humble Smile Foundation zur Förderung der

Zahnhygiene von Kindern in ärmeren Ländern. Humble Brush, die "bescheidene" Zahnbürste, steht in 5 hübschen Farben zur Auswahl: Weiß, Blau, Gelb, Rot und Schwarz, für jedes Badezimmer passend.



Ein Griff aus Bambus



Im Vergleich zu unseren üblichen Zahnbürsten fällt vor allem der zu 100% aus natürlichem Bambus bestehende Griff auf. Dank der ergonomischen Form liegt er perfekt in der Hand und hat natürlicherweise auch eine rutschfeste Oberfläche.



Ökologisch und umweltfreundlich betrachtet, ist Bambus die Pflanze, die am schnellsten wächst und somit der weltweit am schnellsten nachwachsende Rohstoff. Sie ist außerdem antibakteriell und braucht bei der Kulturvierung weder Dünger oder Pestizide. Es ist sozusagen ein "sauberer" Rohstoff!



Das immer deutlicher werdende Problem von Plastikmüll - es werden 3,6 Milliarden pro Jahr produziert! - wird durch den Bambus-Griff erfolgreich vermieden. Der Griff ist zu 100% biologisch abbaubar. Die Idee zeigt: es gibt also durchaus Alternativen zu Plastik!



Weiche Borsten



Bekanntermaßen gibt es die unterschiedlichsten Härtegrade bei Zahnbürsten. Alle Humble Brush Zahnbürsten für Erwachsene haben den Härtegrad Medium. Dabei sind die Borsten frei von Bisphenol A (BPA) und dies wird bei der Herstellung streng kontrolliert.



Nylon-Borsten in einer Eko-Bürste?



Wer umweltbewusst denkt, könnte an dieser Stelle stutzig werden. Natürlich muss die Zahnbürste funktionieren und wird vom Verbraucher eine gewisse Lebensdauer erwartet. Bei Zahnbürsten sind dies in der Regel drei Monate. Kein pflanzliches Material ermöglicht diese empfohlene Haltbarkeit. Nach ausführlichen Tests und Prototypen entschied sich TheHumble.Co für ein recycelbares Nylon, das bei Experten als das sogenannte Nylon 6 bekannt ist, entwickelt von Firma Dupont ®.



Kompostierbare Verpackung



Der Gedanke von Umweltschutz und -freundlichkeit setzt sich bei Humble Brush konsequent bis zur Verpackung durch. Die Bürste selbst steckt in einer hygienischen Verpackung aus weißem, biologisch abbaubaren Papier pflanzlichen Ursprungs. Die Schachtel ist aus 100% recyceltem Material.



HUMBLE Brush - eine Bürste, zwei Lächeln



Übersetzt dreht es sich um eine "bescheidene" Zahnbürste. Gemeint ist damit, dass die Marke nicht nur der Umwelt gegenüber bescheiden auftritt, sondern auch hilfsbedürftigen Menschen.



"Haben wir das Glück, auf der besser betuchten Seite der Welt geboren zu sein, so sollte es unsere Pflicht sein, uns um diejenigen zu kümmern, die weniger Glück haben!", so der Gründer und Firmeninhaber Noel Abdayem.



Konkret bedeutet es, dass für jede verkaufte Humble Brush Zahnbürste ein bedürftiges Kind eine Zahnbürste oder eine alternative Zahnpflege erhält. Spenden dafür werden von der "Humble Smile Foundation" verwaltet, die sich weltweit um nachhaltige Projekte bemüht, insbesondere um präventive Zahnpflege. Die Finanzierung erfolgt direkt über den Verkauf der Zahnbürsten. Besonders erwähnenswert ist, dass die Zahnbürste weltweit von angesehenen Zahnärzten, den Humble Brush Botschaftern, mitentwickelt und unterstützt wird. Als anerkannte Leader in der Zahnmedizin setzen sie sich weltweit für Humble Brush ein, um eine umweltbewusste und sozial verantwortliche Zahnpflege zu fördern.



Humble Brush ist für Erwachsene in 5 bunten Farben und im Härtegrad Medium bei dm, Rossmann, Kaufland, Globus, Real sowie über amazon.de erhältlich, UVP: 3,99 EUR.



