NEW YORK (Dow Jones)--Nach den heftigen Abgaben zur Wochenmitte dürfte es am Donnerstag an der Wall Street zu einer Stabilisierung kommen. Leichte Gewinne im S&P-500-Future wurden zwischenzeitlich wieder abgegeben. Die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell wirken noch nach. Dieser deutete zwar an, dass es noch mehr Zinssenkungen geben könne, jedoch keine ganze Serie. Die Fed stehe nicht am Beginn einer längeren Zinssenkungsserie, so Powell. Zuvor hatte die US-Notenbank, wie mehrheitlich erwartet, den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt - die erste Senkung seit 2008. Die Fed habe damit bewiesen, dass sie sich nicht von präsidialen Wünschen leiten lasse, heißt es von der Commerzbank. Wichtiger würden zukünftig nun US-Daten sowie die Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China waren am Vortag ohne konkrete Ergebnisse beendet worden und sollen erst im September fortgesetzt werden.

Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine unveränderte Eröffnung hin.

Die Blicke der Investoren sind bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht für Juli am Freitag gerichtet. Es wird mit einem Stellenzuwachs um 165.000 gerechnet. Die Arbeitslosenquote dürfte auf 3,6 von 3,7 Prozent im Vormonat sinken. Die vorbörslich veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge erhöhten sich auf 215.000 und lagen damit im Rahmen der Erwartungen. Nach der Eröffnung folgen noch die zweite Lesung des Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juli, der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, ebenfalls für Juli, und die Bauausgaben für Juni.

Qualcomm profitieren von Einmaleffekt - Warnung für Smartphone-Absatz

Die Berichtssaison geht derweil unvermindert weiter. Die Aktien von Qualcomm verlieren vorbörslich 7,2 Prozent. Der Chiphersteller hat im dritten Geschäftsquartal zwar einen Umsatz- und Gewinnsprung gemacht, die war aber einer einmaligen Zahlung von 4,7 Milliarden Dollar im Lizenzstreit mit Apple zu verdanken. Qualcomm warnte außerdem, der Weltmarkt für Smartphones werde mit 1,7 bis 1,8 Milliarden Einheiten um 100 Millionen niedriger ausfallen als bislang gedacht. Der US-Konzern leidet auch weiterhin unter dem Verbot, Chips an den Großkunden Huawei zu verkaufen, und rechnet deshalb mit einem Rückgang der Chip-Lieferungen um 40 Prozent im laufenden vierten Geschäftsquartal.

Die Papiere von Fitbit verzeichnen ein Minus von 18,1 Prozent. Der Hersteller von Fitnessarmbändern hat nach enttäuschenden Verkaufszahlen seiner neuen Smartwatch die Umsatzprognose gesenkt.

Der Telekom-Konzern Verizon hat im zweiten Quartal beim Gewinn besser abgeschnitten als erwartet. Beim Umsatz wurde die Konsensschätzung nicht ganz erreicht. Die Aktie verbessert sich um 1,3 Prozent.

Nach besser als erwarteten Ergebnissen von Yum Brands gewinnt die Aktie 3,5 Prozent. Der Betreiber von Schnellrestaurant-Ketten wie Taco Bell, Pizza Hut und KFC übertraf sowohl beim bereinigten Nettogewinn als auch beim Umsatz die Markterwartungen.

Die globale Abkühlung am Automobilmarkt hinterlässt auch bei General Motors Spuren. Allerdings fiel der Ergebnisrückgang nicht so stark wie befürchtet aus. Zudem blickt das Unternehmen zuversichtlich in die kommenden Monate. Die Titel steigen um 3,2 Prozent.

Dollar zeigt weiter Stärke - Öl und Gold schwach

Der Dollar behauptet seine Vortagesgewinne nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die Tatsache, dass die Fed die Zinssenkung als eine Anpassung in der Mitte des Zyklus und nicht als den Beginn eines langen Zinssenkungszyklus sehe, beflügele den Dollar, so Antje Praefcke von der Commerzbank. Die Fed habe damit außerdem bewiesen, dass sie sich nicht von präsidialen Wünschen leiten lasse. Wichtiger würden künftig nun US-Daten sowie die Entwicklungen im Handelsstreit.

Das Pfund zeigt sich wenig bewegt von der Zinsentscheidung der Bank of England sowie den anschließenden Aussagen. Das Pfund liegt aktuell bei 1,2113 Dollar nach 1,2103 Dollar unmittelbar vor der Entscheidung. Die Devise liegt damit weiter in der Nähre ihres tiefsten Stands gegenüber dem Greenback seit Januar 2017. Die BoE hat den Leitzins wie erwartet bei 0,75 Prozent belassen. Auch wurde die Aussage bekräftigt, dass sich die Leitzinsen nach einem No-Deal-Brexit in beide Richtungen bewegen könnten.

Die Ölpreise verzeichnen leichte Abgaben. Zwar haben am Vortag die wöchentlichen US-Öllagerdaten erneut einen kräftigeren Rückgang als erwartet gezeigt und die Preise gestützt, doch der starke Dollar drückt die Öl-Notierungen in negatives Terrain. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 1,8 Prozent auf 57,51 Dollar, Brent verliert 1,5 Prozent auf 64,09 Dollar.

Der Goldpreis bleibt mit den Aussagen der Fed unter Druck. Die Aussicht auf begrenzte Senkungen und der anhaltend feste Dollar drücken den Preis für eine Feinunze um weitere 0,7 Prozent auf 1.403 Dollar. Am Vortag hatte das Edelmetall im Hoch noch bei knapp 1.435 Dollar gelegen.

Die US-Anleihen geben einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder ab. Die Rendite verbessert sich um 0,9 Basispunkte auf 2,02 Prozent. Die Aussicht auf weitere Zinsensenkungen, die Powell auch in Aussicht gestellt hatte, trieb die Notierungen am Vortag an. Allerdings dürften die Abgaben nur eine kurzzeitige Entwicklung sein, so ein Teilnehmer.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,88 1,6 1,87 68,0 5 Jahre 1,84 2,0 1,82 -8,1 7 Jahre 1,93 1,5 1,91 -32,0 10 Jahre 2,02 0,9 2,01 -42,1 30 Jahre 2,52 -0,3 2,53 -54,4 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:05 Uhr MI, 17.07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1035 -0,35% 1,1051 1,1132 -3,7% EUR/JPY 120,05 -0,30% 120,65 120,93 -4,5% EUR/CHF 1,0993 -0,11% 1,1009 1,1024 -2,3% EUR/GBP 0,9111 +0,01% 0,9111 0,9103 +1,2% USD/JPY 108,80 +0,02% 109,17 108,62 -0,8% GBP/USD 1,2113 -0,33% 1,2131 1,2230 -5,1% Bitcoin BTC/USD 10.004,00 -0,36% 9.906,75 9.982,00 +169,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,51 58,58 -1,8% -1,07 +20,2% Brent/ICE 64,09 65,05 -1,5% -0,96 +15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.403,41 1.413,80 -0,7% -10,39 +9,4% Silber (Spot) 16,00 16,27 -1,7% -0,27 +3,2% Platin (Spot) 847,02 864,00 -2,0% -16,98 +6,3% Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,4% -0,01 +0,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/thl

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2019 08:53 ET (12:53 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.