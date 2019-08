Die 5. Ausgabe der alljährlichen Konferenz umfasst über 70 Sessions mit Referenten von Airbus, Goldman Sachs, Emirates NBD, Pinterest, Stripe und mehr

Ververica, gegründet von den ursprünglichen Entwicklern von Apache Flink, gibt heute das Programm für die 5. Auflage der alljährlichen Konferenz Flink Forward in Berlin bekannt, die vom 7. bis 9. Oktober stattfindet. Nach der erfolgreichen Ausrichtung der Konferenz in San Francisco im April 2019 wechselt die Konferenz nun an einen neuen Ort im Herzen Berlins und feiert den fünften Jahrestag ihrer europäischen Ausgabe. An der diesjährigen Veranstaltung werden über 600 Softwareentwickler, Informatiker, DevOps-Fachleute, Kernentwickler und Anwender von Flink im Kuppelbau des bcc Berlin Congress Center zusammenkommen.

Auf dem Programm stehen mehrere ganztägige Training-Sessions am 7. Oktober und mehr als 70 Vorträge verteilt auf fünf Tracks am 8. und 9. Oktober. Die Teilnehmer erfahren aus erster Hand, wie führende Technologieunternehmen wie AWS, Lyft, Netflix und Alibaba die skalierbare Technologie Apache Flink nutzen, um die Komplexität von Dateninfrastrukturen durch den Aufbau von Datenanwendungen für Echtzeit- und Offline-Datenverarbeitung erheblich zu reduzieren. In diesem Jahr haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit, die laufenden Bemühungen zu unterstützen, Apache Flink zu einem wirklich einheitlichen Framework für die Datenverarbeitung zu entwickeln.

Programm-Highlights:

Erstmalige Referenten von Goldman Sachs, Emirates NBD, Pinterest, Stripe, Workday und Airbus berichten über ihre Anwendungsfälle und Experimente mit Apache Flink.

und berichten über ihre Anwendungsfälle und Experimente mit Apache Flink. Technische Vertiefung zu Themen wie der neuen Stapel-Architektur, einheitlichen Laufzeit oder überarbeiteten Tabellen- und SQL-APIs, Self-Service-Plattform für Datenanalysen, ereignisgesteuerten Anwendungen von Flink und mehr.

zu Themen wie der neuen Stapel-Architektur, einheitlichen Laufzeit oder überarbeiteten Tabellen- und SQL-APIs, Self-Service-Plattform für Datenanalysen, ereignisgesteuerten Anwendungen von Flink und mehr. Track zu Forschung mit Vorträgen der KTH Stockholm, ETH Zürich und TU Berlin zu zustandsbehafteten serverlosen Funktionen, Optimierung des Zustandsmanagements und Grafikverarbeitung.

mit Vorträgen der und zu zustandsbehafteten serverlosen Funktionen, Optimierung des Zustandsmanagements und Grafikverarbeitung. Ein neuer Community Track für wichtige Diskussionen in der Open Source und Apache Flink Community wie die Aufrechterhaltung eines gesunden Wachstums und Beiträge zu Open-Source-Software.

Neben der Erweiterung des Konferenzprogramms stehen zwei neue Training Sessions auf der Agenda:

Entwicklertraining zu Apache Flink eine Einführungsveranstaltung für Java- und Scala-Entwickler, die die Kernkonzepte Streaming von Datenströmen, Ereigniszeit und Aufteilung nach Schlüsselwerten umfasst.

Apache Flink Operations Training ein Kurs für Entwickler und Betriebsmitarbeiter, die für den Einsatz und die Pflege von Flink-Clustern verantwortlich sind.

Über Ververica (vormals data Artisans)

Ververica wurde von den ursprünglichen Entwicklern von Open Source Apache Flink gegründet, um Echtzeit-Datenanwendungen für das Unternehmen bereitzustellen. Das Unternehmen stellt die Ververica-Platform mit Open Source Apache Flink für die schlüsselfertige Stream-Verarbeitung zur Verfügung, sodass Unternehmen Live-Datenanwendungen verwalten und bereitstellen können, damit sie sofort auf Daten reagieren und bessere und schnellere Geschäftsentscheidungen treffen können. Flink wird von weltweiten Unternehmen wie Alibaba, ING, Netflix und Uber als Stream Processing Engine für große zustandsbehaftete Anwendungen wie Echtzeit-Analyse, maschinelles Lernen, Such- und Inhaltsranking und Betrugserkennung eingesetzt.

"Apache", "Apache Flink" und ihre Logos sind eingetragene Marken oder Marken der Apache Software Foundation in den USA und/oder anderen Ländern.

