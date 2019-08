Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es ist der Tag nach der Zinsentscheidung der Fed. Die Wall Street musste gestern daraufhin einen gehörigen Rücksetzer verkraften. Heute deutet sich kurz vor Handelsstart nur wenig Bewegung an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl, Fitbit, Beyond Meat, Restaurant Brands International, Kellogg, Qualcomm und Shopify. Martin Weiß mit allen wichtigen Informationen kurz vor Handelsstart. Cornelia Eidloth, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.