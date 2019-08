Die Vermögensverwaltungen der Geldelite öffnen sich für Normalanleger. So profitieren Sie von den Anlagestrategien der Multimillionäre.

Der Prinz wohnt standesgemäß, in einem Schloss, wenn er nicht gerade als Wirtschaftsbürger unterwegs ist, wie so oft. Gerade erst war Constantin zu Salm-Salm im Silicon Valley bei Tesla, demnächst muss er nach Hongkong: Geschäftstermine. Der Prinz und seine Gattin, Prinzessin Friederike, leben im 1588-Einwohner-Dorf Wallhausen in der Nähe von Bad Kreuznach, in der Idylle des Nahetals. Das restaurierte Schloss liegt im verwinkelten Ortskern. Vor dem Sandstein-Torbogen stehen keine Bentleys, sondern die Bobbycars und Laufräder der fünf Kinder.

Bis zum Zweiten Weltkrieg waren die Salm-Salms märchenhaft reich, besaßen ein riesiges Vermögen, weite Landstriche. Heute werfen ein paar Weinberge ringsum und die eigenen Wälder noch genug ab, um den adligen Wohnsitz zu erhalten. Nach 1945 wurde das zu großen Teilen im heutigen Tschechien liegende Vermögen der Familie enteignet: Land, Hausstand, Gold - alles weg. Was blieb, waren die Besitzungen an der Nahe.

Der Vater Constantins begann dann damit, die Vermögen Wohlhabender zu mehren. Als der Prinz die väterliche Vermögensverwaltung übernahm, hatte die sich als Spezialist für Wandelanleihen etabliert, einer Kombination aus Anleihen und Aktien. Reiche und ihre Geldmanager verdienen so selbst in der Nullzins-Welt ordentlich Geld. So jedenfalls das Versprechen der häufig Family Offices genannten privaten Vermögensverwaltungen der Reichen, von denen auch Prinz Constantin eine führt.

Family Offices, das klingt nach persönlicher Beratung und Exklusivität, nach Vertrautheit und Verlässlichkeit. Und tatsächlich: Manche Familienbüros bieten Reichen einen Rundumservice an. Sie kümmern sich um Internat und Nanny für die Kinder, um die Villa in Miami und das Weingut in Südafrika, Ackerland in Australien, um die Yacht im Mittelmeer und den Oldtimer für die Mille Miglia. Doch im Fokus steht immer die Geldanlage: das kluge Investment, die sichere Rendite, das geduldig maximierende Management des Vermögens - und was das anbelangt, können Privatanleger von den Reichen durchaus etwas lernen. Oder ihnen gleich einen Teil ihres Geldes anvertrauen. Viele interessante Fonds basieren auf dem Erfahrungsschatz vermögender Familien. An die "richtig guten Anlagen" komme man "zwar oft erst, wenn man mindestens fünf bis zehn Millionen hinlegt", sagt der selbstständige Berater Maik Käbisch, früher Betreuer für superreiche Privatkunden bei Credit Suisse. Aber einige Reiche lassen Normalanleger mit investieren - weil sie erkannt haben, dass sich die Erfolge ihrer Family Offices gut vermarkten lassen. Und so gibt es attraktive Fonds, in denen das Geld der Quandts, Maschmeyers und Salm-Salms sich mit dem der Normalanleger mischt und mehrt.

Natürlich sind Superreiche, die als Investoren auch in Zeiten des Nullzinses auf Renditen von fünf Prozent und mehr wetten können, wie alle anderen an eine elementare Grundregel gebunden: Je größer die Rendite, desto größer das Verlustrisiko. Nach riskanten Papieren suchen daher nur die wenigsten Reichen. Ihr "wichtigstes Ziel" besteht darin, "das Vermögen real zu erhalten, also mindestens die Inflation auszugleichen", sagt Käbisch. Nur wer ein Faible fürs Spekulative habe, gehe "mit einer kleinen Summe" ins große Risiko, "auf eigene Faust, mit ein, zwei Prozent seiner Mittel", so Käbisch.

Vor allem geht es Family Offices darum, Vermögen gekonnt auf verschiedene Anlagearten zu verteilen (siehe Grafik). Das machen sie selbst, oder sie laden Spezialisten zu Wettbewerbspräsentationen (Beauty Contests) ein - die Gewinner erhalten dann ein Mandat für einen Teil des Vermögens. Vorbilder sind Institutionen, die seit Jahrzehnten Kapital breit verteilen, auf Aktien und Anleihen, Immobilien und Rohstoffe, Hedgefonds und Private Equity. Die Stiftungen der US-Unis Yale und Harvard etwa oder Norwegens Staatsfonds sind gut darin.

Insgesamt eignen sich rund 20 Fonds, die auf Strategien der Superreichen basieren und von deren Managern beraten werden, auch für durchschnittlich begüterte Anleger. Hinzu kommen Aktien von Beteiligungsgesellschaften, in denen Vermögende wie Drogeriegründer Dirk Roßmann investiert sind. Ein Überblick über die vielversprechendsten Investments.

Focam: Schweizer Aktien und Gold

Die von Christian Freiherr von Bechtolsheim - Nachfahre der Fugger und Onkel von Silicon-Valley-Milliardär Andreas von Bechtolsheim - geführte Focam (Family Office Asset Management) hat mehrere Unternehmerfamilien durch einen Beirat an sich gebunden. Dort trifft etwa Andreas Jacobs vom Bremer Kaffeeröster auf Ex-Daimler-Vorstand Klaus Mangold, der Banker Ferdinand Oetker auf den Erben Gregor von Opel. Die Herren entwickeln während ihrer Treffen auch mal erfolgreich Anlageideen. So zählte der Capital Growth Aktienfonds von Focam zu den besten Fonds, die Family Offices anbieten.

Gut eine Viertelmilliarde Euro stammt zum Teil von den vermögenden Ideengebern, zum Teil von ganz normalen Privatanlegern. Von Bechtolsheim und die Mitglieder des Beirats haben sich auf eine einfache Strategie geeinigt: Top-Aktien kaufen und liegenlassen. Der Fonds hält seit Jahren elf Titeln, die namhaft und konjunkturstabil sind - darunter Nestlé, Allianz, Linde, Novartis, Swiss Re. Die Zusammenstellung wirkt etwas altmodisch: keine Schwellenländer, keine reinen Techunternehmen. Durch den hohen Schweiz-Anteil dominiert der Franken, den die Investoren als "krisensichere Währung" einstufen. Seit seinem Start im November 2008 erzielte der Fonds pro Jahr im Schnitt 11,2 Prozent, auch dank günstiger Managementkosten von nur 0,5 Prozent pro Jahr. Wer das nicht zahlen will, kann sich selbst einen Korb aus den elf Aktien zusammenstellen.

Ebenfalls auf eine sehr langfristige Aktienanlage ist der First Eagle Amundi International Fund ausgerichtet. Er ist aus der Geldanlage der Dresdner Bankerfamilie Arnhold entstanden, die auch heute noch ein Milliardenvermögen vom Fondshaus First Eagle verwalten lässt. Die Arnholds hatten aus Furcht vor den Nazis in den Dreißigerjahren ihre Geschäfte nach New York verlagert. Der Fonds verspricht vor allem Werterhalt, dazu tragen neben Aktien großer US-Unternehmen wie Kabelanbieter Comcast, Oracle und ExxonMobil auch US-Staatsanleihen sowie 13 Prozent Gold bei. Im vergangenen Jahrzehnt war die Strategie mit einem Plus von jährlich 9,1 Prozent erfolgreich. Stark wachsende Tech- und Social-Media-Aktien meidet der Fonds, deshalb lag er zuletzt oft hinter Konkurrenzfonds.

Quandt Trust: Dividende muss sein

Der Harald Quandt Trust, Teil der Anlageholding eines Zweigs der deutschen Industriellendynastie, residiert in einem lichtdurchfluteten Siebzigerjahre-Bau auf dem Reichenhügel am Hardtwald von Bad Homburg. Im Foyer hängen zwei Andy-Warhol-Originale, ...

