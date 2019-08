K+S gehört weltweit zur Spitzengruppe der Anbieter von Standard- und Spezialdüngemitteln. Gemessen an der Produktionskapazität ist K+S im Salzgeschäft mit Standorten in Europa sowie Nord- und Südamerika der führende Hersteller der Welt. K+S-Aktionäre benötigen derzeit aber starke Nerven. Denn:Ihr Investment krachte am 30. Juli auf ein neues 13-Jahres-Tief. Dabei summiert...

Den vollständigen Artikel lesen ...