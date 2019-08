BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Pläne für eine Überarbeitung des Postrechts vorgelegt. Sie sehen unter anderem eine stärkere Rolle der Bundesnetzagentur und Erleichterungen für Konkurrenten der Deutschen Post vor. Geprüft wird laut einem Eckpunktepapier auch, ob die Post nur noch fünfmal die Woche ausgetragen wird. Auf Basis der Eckpunkte und nun folgender Konsultationen soll bis Ende des Jahres ein Referentenentwurf zur Novelle des Postgesetzes vorgelegt werden.

"Wir wollen sicherstellen, dass auch in Zeiten der Digitalisierung weiterhin eine gute Versorgung mit Postdienstleistungen in den Städten und auf dem Land gewährleistet ist", sagte Altmaier. Darüber hinaus sollten die Rechte der Verbraucher gestärkt werden. Angesichts einer Zunahme von Beschwerden in den vergangenen Jahren sehen die Eckpunkte laut den Angaben eine Ausweitung der Befugnisse der Netzagentur vor. "Die Bundesnetzagentur soll künftig als starke Verbraucherschutzbehörde im Postbereich agieren können", kündigte Altmaier an.

Künftig soll die Behörde nach den Plänen nicht nur Vorgaben für die Beschwerdeverfahren der Postdienstleister machen können, sondern die Dienstleister sollen auch zu einer Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren vor der Netzagentur verpflichtet werden. Bei erheblichen Verstößen gegen Qualitätsvorgaben könnten Bußgelder drohen. Zudem soll die Netzagentur bessere Möglichkeiten erhalten, um missbräuchliche Preise in wettbewerbsintensiven Bereichen zu erkennen und zu unterbinden.

Mit den Eckpunkten zielt das Ministerium nach eigenen Angaben auf die erste umfassende Überprüfung des Postrechtsrahmens seit über 20 Jahren. Das Haus von Wirtschaftsminister Altmaier will dabei auch die Zustellhäufigkeit untersuchen. Hintergrund ist, dass laut EU-Recht im Rahmen des Universaldienstes nur eine Zustellung an fünf Tagen pro Woche verlangt wird. Das deutsche Recht geht mit bisher sechs Zustelltagen darüber hinaus. "Unter Berücksichtigung verwaltungs- und gerichtsprozessualer Anforderungen werden wir untersuchen, ob die Zustellung an sechs Tagen weiterhin erforderlich ist", kündigte das Ministerium an.

Geprüft werden soll außerdem, ob Verbrauchern effektivere Rechte eingeräumt werden können - unabhängig davon, ob sie Absender oder Empfänger einer Sendung sind. Altmaier plant zudem eine Abschaffung der Lizenzpflicht, wie sie derzeit für die Beförderung von Briefsendungen bis zu 1.000 Gramm Gewicht gilt. Künftig soll es ein einheitliches Meldeverfahren geben, das für Brief- wie Paketdienstleister gilt. Letztere müssen ihre Tätigkeit bereits jetzt lediglich gegenüber der Bundesnetzagentur anzeigen.

