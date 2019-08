NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im Juli langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 50,4 von 50,6 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 50,0 ermittelt worden. "Das ist der stärkste industrielle Abschwung seit 2009", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Der verarbeitende Sektor dürfte im dritten Quartal zu einer Belastung der US-Wirtschaft werden.

August 01, 2019

