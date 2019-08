Den gestrigen Schock nach der Zinssenkung hat der US-Aktienmarkt gut verarbeitet. Die Amazon-Aktie profitiert von Verhandlungen mit einem indischen Einzelhändler.

Nach dem jüngsten Kursrutsch tasten sich einige Anleger an die US-Aktienmärkte zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 liegen in der ersten Handelsstunde deutlich im Plus, der Auswahlindex Nasdaq 100 steigt sogar um 0,9 Prozent.

"Da der Fed-Entscheid hinter uns liegt, können wir uns wieder auf Geschäftszahlen konzentrieren", sagte Chris Beauchamp, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses IG. "Die Bilanzsaison zeichnet weiter ein positives Bild." Dem Datenanbieter Refinitiv zufolge haben bislang etwa drei Viertel aller Unternehmen die Gewinnerwartungen übertroffen.

Die US-Notenbank hatte am Mittwochabend wie erwartet erstmals seit der Finanzkrise von 2008 den Leitzins um einen Viertel-Prozentpunkt gesenkt. Fed-Chef Jerome Powell betonte allerdings, dass dies nicht der Auftakt zu einer Serie solcher Schritte sei. Die Enttäuschung darüber drückte die US-Börsen gut ein Prozent ins Minus.

Einzelwerte im Fokus

