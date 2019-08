Der Euro ist am Donnerstag erheblich durch die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed belastet worden. Im Tief fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1027 US-Dollar. Sie kostete damit so wenig wie seit gut zwei Jahren nicht mehr. Bis zum späten Nachmittag konnte sich der Euro wieder etwas erholen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1037 (Mittwoch: 1,1151) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9060 (0,8968) Euro.

Nicht nur der Euro, auch viele andere Währungen standen am Donnerstag unter Druck. Auslöser war die Zinsentscheidung der Federal Reserve vom Mittwochabend. Zwar hatte die US-Notenbank ihren Leitzins erstmals seit der schweren Finanzkrise 2008 gesenkt. Allerdings dämpfte sie allzu hohe Erwartungen an den Finanzmärkten, wo bis vor kurzem noch eine Reihe von Zinssenkungen erwartetet worden war. Notenbankchef Jerome Powell sprach dagegen nur von einer "Anpassung" des Zinsniveaus aus Vorsichtsgründen.

Die Stärke des US-Dollar machte am Donnerstag auch dem britischen Pfund zu schaffen. Es fiel zur amerikanischen Währung auf den tiefsten Stand seit Anfang 2017. Das Pfund steht jedoch auch aus einem anderen Grund unter Druck: Seit dem Amtsantritt des neuen Premiers Boris Johnson wird die Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Brexit an den Märkten wesentlich höher eingeschätzt. Ein EU-Austritt ohne Abkommen gilt als großes Konjunkturrisiko. Die britische Notenbank setzte ihren vorsichtigen Kurs fort, sie beließ ihren Leitzins am Donnerstag unverändert bei 0,75 Prozent.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,91150 (0,91623) britische Pfund, 120,18 (121,04) japanische Yen und 1,0988 (1,1041) Schweizer Franken fest. Die Feinunze (31 Gramm) Gold wurde am Nachmittag in London mit 1410 Dollar gehandelt. Das waren knapp drei Dollar weniger als am Mittwoch./bgf/he

