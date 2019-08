(shareribs.com) New York 01.08.2019 - Tesla legte in der vergangenen Woche Zahlen vor und hat für Warnungen für das zweite Halbjahr ausgesprochen. Bei Macquarie sieht man dennoch einen Silberstreif am Horizont, weshalb das hohe Kursziel bestätigt wurde. Die Analysten um Maynard Um haben am Dienstag einen Bericht veröffentlicht, der den Tesla-Bären etwas den Wind aus den Segeln nehmen könnte. Die Macquarie-Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...