Während der Beirat dem Kauf von Zimbo im Nachhinein zustimmt, kommen im Streit um den Milliardenkonzern immer unappetitlichere und skurrilere Details auf den Tisch.

Am heutigen Donnerstag stimmte der Beirat von Deutschlands größtem Schlachtunternehmen Tönnies in Rheda-Wiedenbrück nachträglich dem Kauf von zwei Wurstfabriken der Bell-Gruppe mit der Marke Zimbo zu. Mitgesellschafter Robert Tönnies wollte das Vorhaben mit einer Einstweiligen Verfügung stoppen, hatte diese dann aber zurückgezogen. Die Kehrtwende begründete er damit, dass der Beirat nun doch an diesem Donnerstag über den Kauf berate.

Dazu teilt der Konzern heute mit, dass der siebenköpfige Beirat in einer außerordentlichen Sitzung erneut die Übernahme der zwei Bell-Standorte behandelt habe. "Das Gremium hat mehrheitlich festgestellt, dass für den Erwerb der beiden Standorte keine Zustimmungspflicht durch den Beirat besteht. Gleichzeitig wurde der Erwerb der beiden Standorte als sehr positiv bewertet und vom Beirat zustimmend zur Kenntnis genommen."

Damit erlitt Robert Tönnies gleich zweimal Schiffbruch. Im Sinne von Clemens Tönnies stellte der Beirat nicht nur fest, dass eine Zustimmung zu der Übernahme in diesem Fall nicht nötig sei. Er stimmt anschließend sogar der Übernahme nochmal vorsorglich zu.

Sowohl Robert Tönnies als auch sein Onkel und Firmenchef Clemens Tönnies nahmen an der Sitzung teil. Robert Tönnies ließ mitteilen, er fühle sich vom Beiratsvorsitzenden Festge getäuscht. "Entgegen seiner Einladung zu dieser außerordentlichen Beiratssitzung und entgegen den Bestimmungen des Einigungsvertrages hat der Beirat sich in dieser Entscheidung für nicht zuständig erklärt. Es steht zu vermuten, dass hier Haftungsfragen, denen sich einzelne ...

