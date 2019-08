++ Aktienkurs erholte sich nach Veröffentlichung des Ergebnisberichts ++ Geschäftstätigkeit verbessert sich trotz wirtschaftlicher Unsicherheit ++ Hoher Automatisierungsgrad bis Ende 2019 zu erwarten ++ Unternehmen baut Sortier- und Versandkapazitäten weiter aus ++ Management erkennt Auswirkungen des laufenden Transformationsprozesses ++ Aktie durchbricht mittelfristige Widerstandszone ++United Parcel Service (UPS.US / ISIN: US9113121068), einer der größten Paketzustelldienstleistern der Welt, verzeichnete in den letzten Tagen starke Zuwächse. Der Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2019 war der Hauptgrund für die Rallye, da er zeigte, dass sich das Unternehmen in einem unsicheren globalen Umfeld gut behauptet. In dieser kurzen Analyse werfen wir einen Blick auf den Quartalsbericht sowie Details zum Transformationsprozess von UPS. Ein Blick auf die letzten rund zwanzig Jahre zeigt, dass UPS in nur einem Jahr Umsatzrückgang hinnehmen musste: 2009 während der globalen Finanzkrise. Es ist jedoch zu beachten, dass das Umsatzwachstum von UPS in den meisten Jahren das Wachstum des nominalen BIP überstieg - ein gutes Zeichen für zyklische Unternehmen. Quelle: Bloomberg, XTB Research United Parcel Service ist ein weltweit agierendes Logistikunternehmen. Solche Unternehmen gelten als zyklisch, da der Versand tendenziell mit einem Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aktivität abnimmt. Allerdings bedroht der anhaltende Handelskonflikt zwischen den USA und China das Geschäft von UPS. Darüber hinaus ...

