Die DZ Bank hat Zalando von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber bei 38 Euro belassen. Die vom Online-Modehändler angehobene Prognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) habe am Markt positiv überrascht, jedoch sei die Kursrally übertrieben ausgefallen, begründete Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 15:54 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / 16:49 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0144 2019-08-01/17:57

ISIN: DE000ZAL1111