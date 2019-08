Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen rutscht am Donnerstag unter 2% - Der US-Dollar-Index gibt den größten Teil seiner Tagesgewinne nach den US-Daten ab - Der ISM Manufacturing PMI per Juli enttäuscht die Anleger. - Nach einer Aufwärtsbewegung auf ein neues Zweimonatshoch über die Marke von 109 am frühen Morgen erlebte der USD/JPY einen deutlichen ...

